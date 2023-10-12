Появилось сообщение о сигнале тревоги на рейсе Новосибирск — Санкт-Петербург

Известное приложение из-за сбоя показало сигнал тревоги у пяти самолётов.

Известное приложение «Flightradar24»из-за сбоя показало сигнал тревоги у пяти самолётов. Об этом сообщает Shot.

По данным издания, в СМИ появилась информация, что у пять самолётов подали сигнал тревоги в небе над центральной Россией.

Сигнал "Аварийная ситуация" был подан рейсами Сабетта — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Череповец — Москва, Новосибирск — Санкт-Петербург и Москва — Архангельск.

Оказалось, что все эти сигналы оказались ложными из-за сбоя в приложении Flightradar24. Представители аэропортов прибытия подтвердили, что самолеты находятся в нормальном состоянии и никаких сигналов о чрезвычайной ситуации не передавали. Полеты выполняются по расписанию.

Кроме того, приложение показало, что в небе над Москвой были замечены лайнеры европейских и американских авиакомпаний, которые обычно не осуществляют полеты над территорией РФ.



Напомним, в Новосибирске самолёт ушёл на второй круг из-за собаки на полосе.