В Новосибирске самолёт ушёл на второй круг из-за собаки на полосе

В аэропорту Толмачёво собака выбежала на полосу.

В новосибирском аэропорту Толмачёво самолёту S7 пришлось уходить на второй круг при посадке, так как на полосу выбежала собака. Об пишет телеграм-канал «Авиаинцидент».

По данным канала, самолёт летел из Владивостока. Инцидент произошел в 11:33 по местному времени. Из-за собаки борт приземлился на 9 минут позже. Никто не пострадал.

Ранее Сиб.фм писал, что известно о ЧП с самолетом в Новосибирской области спустя месяц.

Вокруг самолёта установили ограждение. По одной из версий, судно транспортируют, когда наступят холода — предполагается, что борт взлетит с замёрзшего поля.