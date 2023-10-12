Критика пилотов и шок пассажиров: что известно о ЧП с самолетом в Новосибирской области спустя месяц

Утром 12 сентября в Убинском районе Новосибирской области экстренно приземлился самолёт «Уральских авиалиний» — судно летело из Сочи в Омск и село в поле. Сиб.фм рассказывает, что известно об инциденте спустя месяц.

Курс на поле

В Убинском районе Новосибирска утром 12 сентября, произошла аварийная посадка самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Пассажирский Airbus A320 с бортовым номером RA-73805, который следовал по маршруту из Сочи в Омск, приземлился в пшеничном поле. По информации МЧС России, на борту находилось 161 человек, включая шесть членов экипажа и 23 ребенка.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), возбудили следователи Восточного Межрегионального следственного управления Следственного комитета России. Росавиация организовала специальную комиссию для расследования происшествия.

В день ЧП СМИ сообщали, что экипаж сумел избежать трагедии благодаря своевременному решению совершить посадку в поле. Во время полета в Омск произошел отказ гидравлической системы, что вызвало опасения экипажа о недостатке длины взлетно-посадочной полосы аэропорта. Позже эту информацию подтвердил генеральный директор «Уральских авиалиний»

Ситуация осложнилась отсутствием функционирующих тормозных заслонок на крыльях при отказе гидравлики. В такой ситуации пилоты приняли решение направить самолет в Новосибирск. Однако по пути у них закончилось топливо, и им пришлось совершить аварийную посадку в поле около села Убинское.

Отделались испугом

После посадки всех пассажиров разместили в доме культуры Убинского района. Там же дежурят 25 медиков: 3 бригады скорой помощи Убинской ЦРБ и 2 бригады скорой помощи Барабинской ЦРБ, терапевты и педиатры Убинской больницы. Пассажиров самолёта осмотрели и у двоих предварительно диагностировали ушиб. Для уточнения диагноза их направили на рентген в центральную районную больницу. Еще двоим взрослым оказали помощь на месте: одному пассажиру стало плохо из-за повышения артериального давления, у второго начался приступ бронхиальной астмы. Ни один ребёнок не пострадал.

Сиб.фм пообщался с несколькими пассажирами борта. Одна из них, Алина, рассказала о своем опыте. Она отметила, что пассажиры не понимали, что самолет садится в поле, пока экипаж не объявил о экстренной посадке.

«Потом мы увидели, как по салону стал распространяться дым, и все поняли, что ничего не закончилось. Нам кричали бежать подальше от самолёта. Мы побежали в лесок», — отметила собеседница в разговоре с журналистом Сиб.фм.

После приземления все пассажиры были эвакуированы, и некоторым понадобился медицинский уход. После происшествия людей разместили в ДК, предоставив им чай и еду.

Момент приземления был очень эмоциональным для некоторых пассажиров, которые даже прощались с близкими, ведь они опасались за свою жизнь. Один из пассажиров, по имени Артём, написал влюбленной СМС, в которой говорил, что они падают и прощался со своей возлюбленной.

«Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зая», — сказано он в сообщении, которое считал последним.

Не все гладко

Произошедший в Новосибирской области инцидент — не первый в истории «Уральских авиалиний». Четыре года назад произошло так называемое «чудо на кукурузном поле», известная как аварийная посадка A321 над Жуковским. Тогда пилоты также приняли решение посадить самолёт в открытой местности, чтобы избежать катастрофы. В результате инцидента никто не пострадал.

В январе текущего года расследование инцидента 2019-го года было завершено Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). Согласно окончательному отчету МАК, причиной инцидента стало попадание чаек в двигатели самолета A321. В отчете МАК отмечается, что на начальном этапе продолженного взлета экипаж не выполнил или выполнил недостаточное количество действий, предусмотренных процедурой продолженного взлета.

В случае с новосибирским инцидентом эксперты также не исключают ошибок экипажа. Заслуженный пилот РФ Юрий Сытников, выступая на радиостанции «Говорит Москва», назвал действия экипажа безрассудными и преступными. По его словам, когда у самолета закончилось топливо, экипаж начал выбирать поле для посадки. Однако, по мнению Сытникова, это были неправильные действия, и этих «идиотов» следовало бы наказать. Пилот утверждает, что даже в случае нехватки топлива экипаж мог успешно достичь Омска, где им помогли бы диспетчеры аэропорта или спасательные службы. Решение лететь в Новосибирск, по его мнению, только увеличило расстояние.

Свою критику выразил и заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, который задал главный вопрос: почему экипаж не сел в Омске, когда он был так близко? Хотя, по его словам, запросить посадку в Новосибирске можно понять, но выбор садиться в поле остается загадкой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета», расследование продолжается.

Неожиданные сложности

После того, как специалисты обследовали самолёт, выяснилось, что критических повреждений нет — судно можно продолжать эксплуатировать. Авиакомпания столкнулась с несколькими проблемами: необходимостью транспортировать самолёт с места экстренной посадки и претензиями фермера, чьё поле пострадало в результате инцидента.

Колхоз имени Ленина требует компенсацию ущерба в размере 1,4 миллиона рублей от авиакомпании «Уральские авиалинии» после аварийной посадки самолета Airbus А320 на их пшеничном поле.

Представители авиакомпании «Уральские авиалинии» предложили выплатить колхозу сумму, покрывающую убытки от несобранного урожая. Однако окончательное решение по возмещению ущерба еще не принято. Представители авиакомпании в настоящее время рассматривают запрос колхоза.

Вокруг самолёта установили ограждение. По одной из версий, судно транспортируют, когда наступят холода — предполагается, что борт взлетит с замёрзшего поля.