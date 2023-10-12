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общество

Критика пилотов и шок пассажиров: что известно о ЧП с самолетом в Новосибирской области спустя месяц

Фото: «Уральские авиалинии»/ТГ

Утром 12 сентября в Убинском районе Новосибирской области экстренно приземлился самолёт «Уральских авиалиний» — судно летело из Сочи в Омск и село в поле. Сиб.фм рассказывает, что известно об инциденте спустя месяц.

Курс на поле

В Убинском районе Новосибирска утром 12 сентября, произошла аварийная посадка самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Пассажирский Airbus A320 с бортовым номером RA-73805, который следовал по маршруту из Сочи в Омск, приземлился в пшеничном поле. По информации МЧС России, на борту находилось 161 человек, включая шесть членов экипажа и 23 ребенка.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), возбудили следователи Восточного Межрегионального следственного управления Следственного комитета России. Росавиация организовала специальную комиссию для расследования происшествия.

Фото Критика пилотов и шок пассажиров: что известно о ЧП с самолетом в Новосибирской области спустя месяц 2

В день ЧП СМИ сообщали, что экипаж сумел избежать трагедии благодаря своевременному решению совершить посадку в поле. Во время полета в Омск произошел отказ гидравлической системы, что вызвало опасения экипажа о недостатке длины взлетно-посадочной полосы аэропорта. Позже эту информацию подтвердил генеральный директор «Уральских авиалиний»

Ситуация осложнилась отсутствием функционирующих тормозных заслонок на крыльях при отказе гидравлики. В такой ситуации пилоты приняли решение направить самолет в Новосибирск. Однако по пути у них закончилось топливо, и им пришлось совершить аварийную посадку в поле около села Убинское.

Отделались испугом

После посадки всех пассажиров разместили в доме культуры Убинского района. Там же дежурят 25 медиков: 3 бригады скорой помощи Убинской ЦРБ и 2 бригады скорой помощи Барабинской ЦРБ, терапевты и педиатры Убинской больницы. Пассажиров самолёта осмотрели и у двоих предварительно диагностировали ушиб. Для уточнения диагноза их направили на рентген в центральную районную больницу. Еще двоим взрослым оказали помощь на месте: одному пассажиру стало плохо из-за повышения артериального давления, у второго начался приступ бронхиальной астмы. Ни один ребёнок не пострадал.

Фото Критика пилотов и шок пассажиров: что известно о ЧП с самолетом в Новосибирской области спустя месяц 3

Сиб.фм пообщался с несколькими пассажирами борта. Одна из них, Алина, рассказала о своем опыте. Она отметила, что пассажиры не понимали, что самолет садится в поле, пока экипаж не объявил о экстренной посадке.

«Потом мы увидели, как по салону стал распространяться дым, и все поняли, что ничего не закончилось. Нам кричали бежать подальше от самолёта. Мы побежали в лесок», — отметила собеседница в разговоре с журналистом Сиб.фм.

После приземления все пассажиры были эвакуированы, и некоторым понадобился медицинский уход. После происшествия людей разместили в ДК, предоставив им чай и еду.

Момент приземления был очень эмоциональным для некоторых пассажиров, которые даже прощались с близкими, ведь они опасались за свою жизнь. Один из пассажиров, по имени Артём, написал влюбленной СМС, в которой говорил, что они падают и прощался со своей возлюбленной.

Фото Критика пилотов и шок пассажиров: что известно о ЧП с самолетом в Новосибирской области спустя месяц 4

«Мы падаем! Я тебя люблю! Прощай, зая», — сказано он в сообщении, которое считал последним.

Не все гладко

Произошедший в Новосибирской области инцидент — не первый в истории «Уральских авиалиний». Четыре года назад произошло так называемое «чудо на кукурузном поле», известная как аварийная посадка A321 над Жуковским. Тогда пилоты также приняли решение посадить самолёт в открытой местности, чтобы избежать катастрофы. В результате инцидента никто не пострадал.

Фото Критика пилотов и шок пассажиров: что известно о ЧП с самолетом в Новосибирской области спустя месяц 5

В январе текущего года расследование инцидента 2019-го года было завершено Межгосударственным авиационным комитетом (МАК). Согласно окончательному отчету МАК, причиной инцидента стало попадание чаек в двигатели самолета A321. В отчете МАК отмечается, что на начальном этапе продолженного взлета экипаж не выполнил или выполнил недостаточное количество действий, предусмотренных процедурой продолженного взлета.

В случае с новосибирским инцидентом эксперты также не исключают ошибок экипажа. Заслуженный пилот РФ Юрий Сытников, выступая на радиостанции «Говорит Москва», назвал действия экипажа безрассудными и преступными. По его словам, когда у самолета закончилось топливо, экипаж начал выбирать поле для посадки. Однако, по мнению Сытникова, это были неправильные действия, и этих «идиотов» следовало бы наказать. Пилот утверждает, что даже в случае нехватки топлива экипаж мог успешно достичь Омска, где им помогли бы диспетчеры аэропорта или спасательные службы. Решение лететь в Новосибирск, по его мнению, только увеличило расстояние.

Фото Критика пилотов и шок пассажиров: что известно о ЧП с самолетом в Новосибирской области спустя месяц 6

Свою критику выразил и заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, который задал главный вопрос: почему экипаж не сел в Омске, когда он был так близко? Хотя, по его словам, запросить посадку в Новосибирске можно понять, но выбор садиться в поле остается загадкой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации самолета», расследование продолжается.

Неожиданные сложности

После того, как специалисты обследовали самолёт, выяснилось, что критических повреждений нет — судно можно продолжать эксплуатировать. Авиакомпания столкнулась с несколькими проблемами: необходимостью транспортировать самолёт с места экстренной посадки и претензиями фермера, чьё поле пострадало в результате инцидента.

Колхоз имени Ленина требует компенсацию ущерба в размере 1,4 миллиона рублей от авиакомпании «Уральские авиалинии» после аварийной посадки самолета Airbus А320 на их пшеничном поле.

Фото Критика пилотов и шок пассажиров: что известно о ЧП с самолетом в Новосибирской области спустя месяц 7

Представители авиакомпании «Уральские авиалинии» предложили выплатить колхозу сумму, покрывающую убытки от несобранного урожая. Однако окончательное решение по возмещению ущерба еще не принято. Представители авиакомпании в настоящее время рассматривают запрос колхоза.

Вокруг самолёта установили ограждение. По одной из версий, судно транспортируют, когда наступят холода — предполагается, что борт взлетит с замёрзшего поля.

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Александр Борисов
журналист

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