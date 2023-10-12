Болельщиц «Сибири» призвали проверить грудь перед матчем с «Металлургом»

Перед матчем с магнитогорским «Металлургом болельщицы «Сибири» и гости матча женского пола смогут проверить здоровье молочных желез.

Перед матчем с магнитогорским «Металлургом» на «Сибирь-Арене» организовали мероприятие для женщин, посвященное здоровью молочных желез. С 14:00 до 19:30 на парковке «Сибирь-Арены» будет доступен мобильный маммограф для проверки здоровья. С 17:30 до 19:20 в секторах Е1 и Е2 главной сцены работники поликлиники №29 проведут скрининг для выявления факторов риска развития онкологических и других неинфекционных заболеваний.

Посетители также смогут получить консультацию по вопросам новообразований кожи у дерматолога областного кожвендиспансера. В рамках мероприятия будут организованы интерактивные зоны для обучения самообследованию молочных желез и оказанию первой помощи.

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