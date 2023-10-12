Депутат Федоров предложил ввести единые льготы и условия для парковки автомобилей

Такую инициативу депутат направил министру транспорта Виталию Савельеву.

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился к министру транспорта Виталию Савельеву с предложением утвердить единые льготы и условия тарифа платных парковок в городах России. Об этом сообщает RT.

В своем обращении парламентарий подчеркнул, что тарифы и льготы на парковку устанавливают городские власти, но при этом у них нет федерального регулирования, поэтому они могут серьезно отличаться в разных городах. Например, в одном мегаполисе предусмотрена льгота для многодетных семей, а в другом — нет, подчеркнул Федоров.

«В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности разработки федерального закона в целях утверждения единообразных правил формирования тарифов на платную парковку, определения льготных условий для отдельных категорий граждан, создания федерального льготного разрешения на пользование платной парковкой», — говорится в тексте обращения.

Напомним, в Госдуме рассмотрят вопрос о проведении аудитов по тарифам ЖКУ.