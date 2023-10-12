«Должны призвать 1-3 млн человек»: источники раскрыли планы по новой мобилизации в России

Очередная волна тревоги относительно мобилизации в России спровоцирована журналистами и блогерами в преддверии президентских выборов в нашей стране. Многие аналитики уверены, что после этого важного для страны мероприятия грядет всеобщая отправка российских мужчин в зону действия СВО.

Пока власти нашей страны стараются «не тревожить» население перед президентскими выборами, военкоры и Z-каналы начинают проявлять недовольство отсутствием интереса россиян к участию в военных действиях и заявляют о необходимости уже сейчас начать мобилизацию.

Так, прокремлевский телеграмм-канал «Объясняет Readovka» выразил своё мнение очередным постом — «государство на всех уровнях прикладывает массу усилий, чтобы СВО находилась на периферии коллективного сознания — ни о какой мобилизации общества и речи не идет. Большая часть наших сограждан живут так, будто никакой (военной операции) нет».

Это мнение поддержал российский военный эксперт Борис Рожин, заявив, что текущего набора контрактников для достижения победы в СВО недостаточно. Другой телеграмм-канал «Verum Regnum» открыто призывает к всеобщей мобилизации людей и экономики страны: «Если власть хочет победить, то она должна провести широкую мобилизацию, призвать необходимые для победы 1-3 млн человек и перевести всю экономику на военные рельсы», пишут авторы канала.

Первым на подобные информационные всплески отреагировал депутат думской фракции «справедливая Россия-За правду» Михаил Делягин. Отвечая на вопросы информагентства «Аврора», он пояснил: «Я могу абсолютно точно сказать, что мобилизации не будет до президентских выборов. И, скорее всего, не будет и после. Учитывая, что 1 октября у нас начался регулярный осенний призыв в армию, и обычно все мобилизационные силы Минобороны заполняются решением этой задачи, то можно точно сказать, что нет, это не нужно, во-первых, и во-вторых, это невозможно», сказал он, отметив, что текущая и действительно реальная задача – обучить уже набранных добровольцев, которых, по мнению полевых генералов, достаточно для осуществления текущих боевых задач в зоне действия СВО.