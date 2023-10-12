Дополнительные рейсы пустят из аэропорта Оренбурга в Новосибирск

В Новосибирск будут летать дополнительные рейсы из Оренбурга.

Авиакомпания S7 объявила о запуске дополнительных рейсов из оренбургского аэропорта в Новосибирск. По информации пресс-службы аэропорта Оренбурга, продажа билетов уже открыта.

С 11 декабря 2023 года по 10 января 2024 года к двум еженедельным рейсам в понедельник и пятницу добавлены полеты по средам. Расписание вылета из аэропорта Толмачево предусматривает отправление в 20.25 и прибытие в Оренбург в 21.35. Обратный рейс из Оренбурга запланирован на 22.25, а прибытие в Новосибирск — в 03.20 по местному времени. Продолжительность полета составляет около трех часов.

Подробное расписание рейсов можно найти на официальном сайте аэропорта Оренбурга. Необходимо учесть разницу во времени между Оренбургом и Новосибирском, которая составляет плюс два часа.

Напомним, «Аэрофлот» запускает зимой прямые рейсы из Новосибирска в Дубай.