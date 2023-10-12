Эзотерик Павел Ясносвет проклял жительницу Новосибирска и пожелал ей смерти

В Новосибирске известный эзотерик Ясносвет оставил записку с проклятием администратору мастерской.

В Новосибирске Павел Ясносвет проклял девушку-администратора в мастерской из-за отказа в услуге 30 августа. Об этом Сиб.фм сообщила директор мастерской Ольги.

По словам директора, в мастерскую обратились двое клиентов — мужчина и его знакомый, известный в интернете как эзотерик и экстрасенс Павел Ясносвет. Они принесли ремень и попросили его укоротить. Администратор выдала им бланк на оказание услуги и попросила заполнить анкету с персональными данными.

Однако ситуация начала меняться, когда мужчина стал возмущаться требованием предоставить свои данные. Затем он достал телефон и начал снимать происходящее на камеру, провоцируя конфликт. В то время как молодой парень просто молчал, иногда общаясь с мужчиной.

После продолжительных споров клиенты все-таки согласились заполнить анкету, но девушка отказала им в услуге и попросила покинуть мастерскую. В ответ мужчина заявил, что обратится во все инстанции. А экстрасенс, уходя, оставил записку на столе с посланием.

«Кто закон нарушил, тот проклят на усыхание здоровья и жизни. Кто прочтет, на того и сработает», — говорится в тексте сообщения.

По словам Ольги, после этого конфликта администратору потребовалась помощь. Она несколько раз пыталась вызвать охрану, но те прибыли уже после ухода мужчин.

Сейчас, по словам собеседницы, её бизнес столкнулся с жалобами от Роспотребнадзора и трудовой инспекции. Женщина намерена обратиться в прокуратуру и подать заявление.

Напомним, Сиб.фм выяснил, что известно про «ангела» и его бизнес.