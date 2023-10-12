сегодня
12 октября, 20:45
пробки
3/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 96.99 | eur 103.0
сегодня
12 октября, 20:45
пробки
3/10
погода
+6°C
курсы валют
usd 96.99 | eur 103.0
сегодня 20:00
общество

Мэр Локоть подарил белорусскому заместителю премьера уникальное фото Новосибирского автозавода

Фото: мэрия Новосибирска

Приказ о строительстве завода в городе подписывал сам Иосиф Сталин в октябре 1945 года.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сделал подарок на память заместителю премьер-министра Белоруссии Петру Пахомчику. В качестве подарка Локоть вручил фотографию Новосибирского автомобильного завода 20 века.

Автором исторического фото является корреспондент ТАСС Владимир Лещинский. Фотографию сделали в 1948 году за час до переноса предприятия автомобильного завода в Минск.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вылечили пенсионерку, похудевшую до 44 кг из-за поражения сосудов.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Игорь Кириченко
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в