В Новосибирске вылечили пенсионерку, похудевшую до 44 кг из-за поражения сосудов

Два года назад у 75-летней жительницы Новокузнецка неожиданно начались боли в животе, из-за которых пенсионерка практически перестала есть.

Новосибирские хирурги спасли 75-летнюю жительницу Кузбасса, у которой обнаружили редкое поражение сосудов кишечника. Пациентка страдала от острой боли в животе, которая привела к сильному дискомфортау после приема пищи.

После долгих обследований и УЗИ сосудов установили точный диагноз — полная блокада кишечных артерий из-за кальциноза и атеросклероза. Эта патология могла привести к некрозу тканей и летальному исходу.

Хирурги из Центра Мешалкина предприняли несколько попыток восстановить кровоток, включая установку стента. Но только открытая операция и установка протеза в верхней брыжеечной артерии принесли успешный результат. После операции пациентка начала нормально питаться и благополучно восстанавливается.

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