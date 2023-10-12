Под Новосибирском продают три предприятия за 4,8 млрд рублей

На «Авито» появилось объявление о проаже агробизнеса в Новосибирской области. На сайте представлены 5 юридических лиц, занимающихся сельским хозяйством в трех районах: Чановском, Краснозерском и Карасукском. Общая площадь земельных участков составляет 91 тысячу гектаров, из которых 31 тысяча уже освоена.

Из пяти предприятий, два специализируются на растениеводстве. На предприятиях есть сушилки, комбайны и высококлассные склады. Сельхозтехника регулярно обновлялась, вплоть до этого года. Все необходимые специалисты и персонал тоже есть.

В Карасукском районе помимо растениеводства развито животноводство мясного направления. Здесь по канадской технологии создана ферма на 3000 голов маточного стада, с современным оборудованием и лабораториями для эмбриотрансфера. Комплектуется гараж, водонапорные башни и стоянка для сельхозтехники.

Продавец оценивает активы в 4,8 миллиарда рублей и предоставляет возможность приобрести как все предприятия сразу, так и каждое отдельно. Кроме того, имеется небольшая кредитная задолженность в размере 2,9 миллиона рублей, которая может быть погашена или переоформлена на нового владельца.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске психологическую помощь окажут вернувшимся бойцам СВО.