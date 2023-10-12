Москвич не смог отсудить у жительницы Новосибирска подарки на 300 000 рублей

В Новосибирском суде рассмотрели финансовые претензии жителя Москвы к девушке из Новосибирска: Евгения Ж. бросила мужчину, когда узнала об измене, а Игорь П. пошёл в суд, чтобы вернуть подарки на 300 тысяч рублей.

Жительница Новосибирска Екатерина Ж. дружила с москвичом Игорем П. с 2021 года. Когда девушка узнала, что мужчина встречается с другой, она его бросила. Однако москвич потребовал после этого вернуть 300 000 рублей, которые переводил Кате в период романтических отношений. Когда бывшая подружка это делать отказалась, Игорь отправился с иском в суд.

«Игорь П. посчитал, что это является со стороны девушки неосновательным обогащением и обратился с иском в Новосибирский районный суд,

- говорится в решении суда. – Екатерина не признала заявленные требования, обосновав тем, что перечисление денежных средств истцом на протяжении дружеских отношений осуществлялось добровольно и было расценено ею как подарки от мужчины, с которым она находилась в близких личных отношениях».

Суд, рассмотрев межрегиональную драму, пришёл к выводу, что в действиях Екатерины нет ни следа неосновательного обогащения и в удовлетворении иска отказал. Тогда Игорь отправился обжаловать это решение в Новосибирском областном суде.

«Рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Игоря П., судебная коллегия Новосибирского областного суда пришла к выводу о том, что истец производил перечисление денежных средств на карту ответчика добровольно и без какой-либо договоренности о возврате этих средств, — рассказали в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

– Со стороны истца доказательств, что денежные средства перечислялись на условиях возвратности суду не представлено».

В итоге, Новосибирский областной суд оставил решение районного без изменения. Москвичу ничего не оставалось, как уехать домой ни с чем.

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