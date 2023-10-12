На новосибирской обувной фабрике OR Group ввели процедуру банкротства

В Арбитражном суде Новосибирской области началась процедура банкротства обувной фабрики «С-Теп», которая входит в OR Group.

Арбитражный суд Новосибирской области начал делопроизводство по иску о банкротстве обувной фабрики «С-Теп». Несмотря на все попытки найти инвестора предприятию, которое базировалось в Бердске, сумма долгов превысила 1,3 миллиарда рублей.

«Включить требование ПАО Сбербанк (...) в размере 1 301 260 939, 85 рублей — общества с ограниченной ответственностью «Фабрика С-Теп», с отнесением в третью очередь удовлетворения»,

— говорится в документах делопроизводства, которые можно найти на сайте Арбитражного суда.

Сейчас на предприятии введена процедура наблюдения. Иск о банкротстве «С-Теп», входящего в «Обувь России», поступил от ООО «ЧОП “Брест Плюс”», которому фабрика задолжала более 800 тысяч рулей. Основные (миллиардные) долги предприятие накопило перед банками: ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк. Финансовые учреждения также подали иски о банкротстве.

Дела у «С-Теп» идут не очень хорошо последние несколько лет, а летом прошлого года предприятие приостановило свою работу. Несмотря на то, что инвесторы, по заявления областных властей, были – фабрика не избежала процедуры банкротства.