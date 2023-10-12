На СВО погиб артиллерист из Новосибирской области Степан Самохин

В сентябре 2022 года Степана мобилизовали на СВО в качестве артиллериста.

3 октября года в зоне специальной военной операции (СВО) при выполнении боевого задания погиб Степан Самохин из Новосибирской области. Об этом сообщила администрация Колыванского района.

Степан Самохин родился 23 сентября 1991 года. Его призвали на военную службу в сентябре 2022 года в качестве артиллериста. Близкие говорят, что Степан был скромным и дружелюбным молодым человеком. Перед СВО он работал водителем. У него осталась жена и две дочери.

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