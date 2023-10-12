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общество

Под Новосибирском 13 октября попрощаются с бойцом СВО Андреем Самочерновым

Фото: Pexels.com

Священник из Усть-Тарки проведет обряд отпевания в10:30 в сельском Доме культуры.

Завтра, 13 октября, в селе Еланка состоится прощание с жителем Усть-Тарского района Андреем Самочерновым, который погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает паблик «Новосибирск скорбит».

Священник из Усть-Тарки проведет отпевание в 10:30 в местном Доме культуры, а церемония прощания запланирована на 11:30. Похороны Андрея Самочернова состоятся в деревне Никологавриловка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на СВО погиб артиллерист из Новосибирской области Степан Самохин.

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Игорь Кириченко
Журналист

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