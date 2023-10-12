Под Новосибирском двух женщин осудят за организацию подпольных казино

В Тогучинский районный суд Новосибирской области ушло уголовное дело двух женщин, которые развивали в своём городе сеть подпольных игровых клубов.

Две малознакомые между собой 23-летние женщины в Тогучине решили снять помещения, в которые завезли игровое оборудование, и открыли казино. В качестве администраторов предпринимательницы трудились сами до июня 2023 года.

«Обвиняемые контролировали работу игрового зала, принимали денежные средства от игроков. Их противоправная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов»,

- рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, оперативники изъяли 26 системных блоков, 2 видеорегистратора и денежные средства в сумме около 30 тысяч рублей.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр). Санкция статьи подразумевает миллионный штраф и четыре года лишения свободы. Дело рассмотрит Тогучинский районный суд.

Кстати, в этом году много подпольных казино и игровых клубов прикрыли не только в Новосибирске: запрещённое оборудование изымали также в Барабинске и городе Обь.