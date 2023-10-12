Под Новосибирском простились с полицейским, который покончил с собой

В Карасуке Новосибирской области простились с участковым, который совершил самоубийство 9 октября.

Известно, что за пару часов до трагедии 28-летний старший сержант полиции находился на следственных действиях. После работы он должен был сдать табельный пистолет, но в отдел не вернулся.

Ещё через несколько часов тело полицейского обнаружили без признаков жизни во дворе его дома. Также, как рассказывают очевидцы, в служебном удостоверении лежала записка, в которой старший сержант в своей смерти винил начальника.

В службе собственной безопасности полиции по данному факту сейчас проводится проверка. Допрошен будет и непосредственный начальник умершего.

Вчера, 11 октября, состоялись похороны полицейского. Как рассказывают очевидцы, среди пришедших на панихиду было много коллег покончившего с собой.

«В нашу семью пришла страшная беда... Трагически погиб наш любимый Ромочка, мой братик... Прощание состоится 11 октября с 12.00 до 13.00 в Прощальном зале по адресу: г. Карасук ул.Кутузова, 139», — приглашала на похороны сестра Романа.