Под Новосибирском строители задерживают срок сдачи Колыванской ЦРБ

Прокуроры Новосибирской области нашли нарушения в срыве сроков строительства Колыванской Центральной районной больницы.

Как обнаружили прокуроры, строительство Колыванской центральной районный больницы отстает от графика. Это выяснилось после визита в Колывань зампрокурора Новосибирской области Василия Дымолазова.

С отчётом об этапах строительства ЦРБ выступили директор УКС региона и руководители подрядных организаций. В итоге директору подрядной организации внесли представление из-за отставания от графика строительных работ. Кроме того, прокурор Колыванского района должен будет еженедельно контролировать ход строительства.

«Заместителем прокурора области в текущем году запланирован повторный выезд на место строительства Колыванской больницы»,

- добавили в прокуратуре Новосибирской области.

Между тем, работы по сдаче в эксплуатацию инфекционной больницы в посёлке Садовый под Новосибирском вышли на финишную прямую – там уже запускают систему отопления и готовятся к косметическому ремонту.