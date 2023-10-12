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общество

Появился список известных новосибирцев, которые уехали в Израиль перед войной

Фото: Pexels.com

Перед началом боевых действий в Израиле, туда переехали несколько известных личностей и лидеров мнений из Новосибирска. Издание Atas.Info составило список этих известных персон.

Первым в списке находится Исраэль Шамир, российский писатель с еврейскими корнями. Помимо своей литературной деятельности, Шамир также известен как переводчик. Он называет себя православным христианином и антисионистом.

За ним идет Михаил Куницын, предприниматель из Новосибирска и бывший директор «Стартелеком». Куницын родился в Бердске в 1971 году и долгое время работал в сфере программирования.

Третьим в списке стал Андрей Терехин, бывший бизнесмен и общественник, который часто организовывал акции протеста.

Четвертым участником списка является Тимур Ханов, бывший блогер и бывший депутат горсовета Новосибирска.

Завершают этот список дети новосибирских чиновников, хотя конкретные имена не были раскрыты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске чашу нового бассейна СКА готовят к заполнению водой.

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Игорь Кириченко
Журналист

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