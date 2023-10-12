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общество

Психолог Мухина рассказала, как пережить потерю любимого питомца

Freepik, authors: Pekic

По словам специалиста, люди, потеряв своего пушистого друга, проходят через несколько стадий, чтобы дойти до принятия ситуации.

Психолог Анна Мухина рассказала в беседе с Pravda.Ru, что человек, который недавно потерял своего пушистого любимца, проходит через стадии отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия. По словам специалиста, самая опасная из них — депрессия, так как в ней можно надолго застрять.

«Здесь у человека происходит прилив сил, он начинает планировать свое будущее, мечтать о том, что «есть другие коты и собаки, у меня ещё может быть друг, и он будет ничуть не хуже», — объяснила психолог.

Мухина посоветовала не заводить питомца той же породы и цвета, а также не называть его той же кличкой. С новым питомцем следует начинать новую жизнь.

«Как правило, потерю питомца человек переживает полгода, иногда год. Затем, как раз после стадии принятия, пора намечать, какой у вас может быть новый друг», — добавила она.

Напомним, психолог предупредила, что накопленный стресс разрушает тело изнутри.

#животные #смерть #психолог #горе
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Дарья Бочкун
журналист

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