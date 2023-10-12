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общество

Пять российских самолетов подали сигналы тревоги в полете

Фото: Pexels.com

Над территорией России пять пассажирских самолетов подали сигнал тревоги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Собеседник агентства сообщил, что выставили код ответчика «Общая тревога» на рейсах Череповец — Москва, Самара — Санкт-Петербург, Петрозаводск — Москва. После этого тревогу подали рейсы Сабетта — Москва и Петрозаводск — Санкт-Петербург.

Однако в Росавиации опровергли эти данные. По информации ведомства, все самолеты работают в штатном режиме.

Ни один из самолетов не изменил курс или высоту полета, все они направляются в аэропорты назначения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что появилось сообщение о сигнале тревоги на рейсе Новосибирск — Санкт-Петербург.

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Игорь Кириченко
Журналист

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