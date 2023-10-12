Севший в поле самолёт под Новосибирском могут поднять в небо в снегопад

Сегодня, 12 октября, исполнился ровно месяц с момента экстренной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в поле Убинского района Новосибирской области – эксперты рассказали, как поднять борт из болота или даже в снегопад.

О том, как поднять в воздух севший 12 сентября в поле Убинского района самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» эксперты думают с начала октября. После тщательного обследования выяснилось, что с двигателем всё в порядке.

Чтобы поднять борт в воздух, безусловно, потребуются ресурсы, но даже это будет дешевле, чем распилить самолёт на части.

«Если есть шанс восстановить самолет, надо это делать. Разрезать, значит выкинуть на металлолом. Это большие финансовые потери. Я думаю, в любом случае дешевле будет провести необходимые ремонтные работы, подготовить площадку и взлететь,

– рассказал BFM-Новосибирск профессор кафедры прочности летательных аппаратов НГТУ, генеральный директор компании «Авиареставрация» Владимир Бернс. – Взлет с грунта не проблема, если все исправно. Именно это самое главное – оценить состояние всех элементов и систем. Чем, как я понимаю, инженеры сейчас и занимаются. Нужно обследовать самолет и выяснить, есть ли деформации, которые могут помешать эксплуатации. Спешить со взлетом никто не будет. Для состояния самолета нахождение в открытом поле ничем не угрожает».

Эксперт рассказал, что его команде удавалось поднимать самолёты, которые 70 лет пролежали в болоте. А несколько месяцев, которые Airbus A320 простоит в поле, это не срок. О возможности подъёма самолёта в воздух в снегопад заявил и глава Убинского района Олег Конюк.

«Даже снегопады препятствием не будут. Если решение о взлете примут, когда по полю уже будет не пройти из-за снега, мы техникой всё расчистим, – сообщил глава администрации Убинского района Олег Конюк.

– Аэродромы же расчищают, и мы свое поле сможет подготовить для вылета авиалайнера».

Впрочем, глава районной администрации не смог сказать, как долго самолёт простоит в поле. Он заявил, что многое зависит от погоды.