Спикер Госдумы Володин предложил выйти из договора о запрете ядерных испытаний

Государственная Дума России рассматривает возможность выхода из договора о запрете ядерных испытаний. Об этом пишет «Осторожно Media» со ссылкой на истоник в нижней палате.

Сегодня, 12 октября, на закрытом пленарном заседании Думы обсуждался вопрос об отзыве ратификации данного договора, о котором официально не объявляли.

По информации источника, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Эта инициатива связана с тем, что в США не ратифицировали этот документ. В соответствии с предложением спикера, законопроект о выходе из договора внесут депутаты всех фракций Госдумы. Рассмотреть закон планирут на следующей неделе.

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