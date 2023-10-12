Спортсмен из Новосибирска области Никита Павлович погиб на СВО

Спортсмен из Новосибирской области Никита Павлович заключил контракт после армии.

21-летний спортсмен из Краснозёрского района Никита Павлович погиб в зоне СВО. Об этом сообщила глава Краснозерского района Оксана Семенова.

Никита отправился на службу, когда ему было всего 19 лет. Парень учился в Колыбельской школе и был активным участником военно-патриотического клуба "Граница". Он постоянно принимал участие в туристических слетах.

Во время учебы он уделял большое внимание спорту и принимал участие во многих спортивных соревнованиях разного уровня.

После школы Никита был призван в ряды вооружённых сил РФ и заключил контракт в начале 2021 года. Он находился в зоне СВО с самого начала и был ранен 30 сентября 2022 года. За свою отвагу ему был присужден Орден "За отвагу" I степени. Однако 1 октября 2023 года Никита погиб.



Как ранее писал Сиб.фм, в зоне СВО погиб 23-летний юрист Никита Бедарев из Новосибирской области.