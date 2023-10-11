В зоне СВО погиб 23-летний Никита Бедарев из Новосибирской области

23-летний Никита Бедарев из Новосибирской области погиб в зоне СВО.

В зоне проведения специальной военной операции погиб 23-летний Никита Бедарев из Новосибирской области. Об этом сообщили в паблике «Новосибирск скорбит» в социальной сети «ВКонтакте».

«Никита геройски погиб при исполнении воинского долга», — говорится в сообщении.

Боец родился в Искитиме в 2000 году. Там он окончил школу №11 и поступил в Сибирский университет потребительской кооперации, где получил специальность юриста.

Военным Никита хотел стать с самого детства. После прохождения срочной службы в 2021 году парень подписал контракт. Уже 24 августа 2023 года молодого сержанта отправили для обеспечения связи действующих воинских частей на Донбасс.

Напомним, что в зоне СВО появилось четыре автомобиля из Новосибирской области с позывными погибших бойцов – Барон, Атаман, Барни и Седой. Родственники последнего бойца настояли, чтобы его «Ниву» отправили на помощь товарищам Седого.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области волонтёры начали шить укрывные изделия для участников СВО.