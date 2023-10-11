Под Новосибирском родственники погибшего бойца отправили в зону СВО его именную «Ниву»

В зоне СВО появилось четыре автомобиля из Новосибирской области с позывными погибших бойцов – Барон, Атаман, Барни и Седой. Родственники последнего бойца настояли, чтобы его «Ниву» отправили на помощь товарищам Седого.

26-летний Александр Науменко, как и все, был мобилизован в октябре прошлого года. После смерти мамы парень и его сестра поседели в одночасье, поэтому с выбором позывного Седой долго не мучился.

«Когда пришла повестка, он и прятаться не стал, как некоторые попрятались. Конечно, это был страх и шок – они все знали, куда их отправляют. Он в Кольцово подготовку проходил. Это многое дало: голова седая была. Вот и позывной такой, — рассказала сестра Александра Науменко Татьяна.

– На СВО Саша был и штурмовик, и в разведку ходил. В Луганске, как он рассказывал, проходил и подготовку с «Вагнером». Он записался в штурмовики, но больше он нам ничего не рассказывал».

Сестра знала, что Александру предстоит в ближайшее время выполнять непростую задачу, но он обещал вернуться и жениться, но 8 июня пришла трагическая весть. Через неделю тело доставили в город Куйбышев, где бойца и похоронили.

Всё это время во дворе дома семьи Науменко стояла старенькая «Нива». Родственники парня решили, во что бы то ни стало, отправить её в зону СВО, когда узнали, что есть такая гуманитарная акция.

«Позвонили родственники Седого из Куйбышева и сказали: «мы хотим передать автомобиль» — у них погиб сын. Я сказал, что мы не можем, ведь у них жизнь продолжается, а них – расходы, рекомендовал им продать, но они начали настаивать,

- рассказал Сиб.фм депутат Совета депутатов Барабинска Константин Терещенко, который занимался доставкой автомобилей в зону СВО. – Я им сказал: «перезвоните через сутки». Они и через сутки позвонили, сказали, что решение принято. Мы и этот автомобиль тоже подготовили, покрасили, перегнали».

Автомобиль был перегнан Константином Терещенко в Луганск, где сейчас дислоцируется подразделение, в котором служил Александр Науменко. А сестра Седого получила приветы от сослуживцев Александра.

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