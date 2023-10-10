"В закрытом гробу": жена участника СВО "Атамана" из Новосибирской области рассказала о его похоронах

На прошлой неделе четыре машины с позывными погибших участников СВО из Новосибирской области приехали на Донбасс. Тело одного из них с позывным Атаман долгое время не могли забрать с поля боя.

Отец троих детей,42-летний Игорь Казаков был как и все мобилизован в октябре прошлого года из Барабинского района, а в начале 2023-го его отправили в зону СВО.

"Мой муж был командиром взвода, и он долго не мог придумать себе позывной. А его всё: «Казак», «Казак», а так как он командир взвода. Они ему говорят: «ты же у нас командир? Командир! Казак – как-то не очень, давай, Атаманом будешь!» И он согласился",

— рассказала Сиб.фм вдова Игоря Светлана Казакова.

Мобилизованный погиб в зоне СВО 7 мая этого года, но тело долгое время не могли забрать под обстрелами. Похоронить героя удалось только 29 июня.

Игорь Казаков был награждён Орденом мужества посмертно. Всё, что знает Светлана о гибели мужа, что перед этим он отправился на штурм,и погибли почти все из роты Атамана.

Сейчас подразделение Казакова объединили ещё с одним, где служит одноклассник погибшего бойца. Туда и была отправлена «буханка». Вдова героя верит, что Атаман теперь вновь спасёт кому-то жизнь,ведь сам он так и не успел воспользоваться гуманитарной помощью.

«Мы незадолго до гибели Игоря сделали гуманитарную отправку. Там на полмиллиона была отправка – и оборудование на укомплектование блиндажей, генератор, были даже чайники и розетки. И это всё надо на чём-то перевозить. Это очень важно для них. Конечно, мой муж не успел всем этим воспользоваться: 3-го они получили, а 7-ого он погиб. Я думаю, машина очень пригодится: может, где-то раненого довезти, потому что тащат на себе...», — считает Светлана Казакова.

Напомним, две "бухнаки" получили имена Атамана и Барона.Тело последнего до сих пор не могут забрать с поля боя. "УАЗик" получил имя Барни, а "Нива" – Седого. Героические истории этих участников СВО вы найдёте в материале Сиб.фм.