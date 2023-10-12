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культура

Телеведущая Виктория Боня случайно показала лицо после пластической операции

Фото из социальных сетей Виктории Бони

Телеведущая Виктория Боня показала свое лицо, которое она скрывала после пластической операции. Тема трансформации широко освещалась в социальных сетях, однако бесплатно делиться результатом девушка не хотела.

Через несколько недель после операции Боня заявила фанатам, что покажет лицо, но за деньги. Для этого звезда создала закрытый телеграм-канал, вход в который стоит 1300 рублей. Однако позже поклонники увидели кумира абсолютно бесплатно в ее социальных сетях.

Виктория Боня опубликовала в сети видео, как и обычно в очках, главная интрига заключалась в разрезе глаз девушки. Но в этот раз фанаты смогли разглядеть ее лицо полностью, даже через очки, так как девушка выбрала неудачный ракурс для съемки.

На кадрах отчетливо видно лицо телеведущей, у которой практически полностью спал отек.

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Алёна Мищенко
Журналист

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