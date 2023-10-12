Телеведущая Виктория Боня случайно показала лицо после пластической операции

Телеведущая Виктория Боня показала свое лицо, которое она скрывала после пластической операции. Тема трансформации широко освещалась в социальных сетях, однако бесплатно делиться результатом девушка не хотела.

Через несколько недель после операции Боня заявила фанатам, что покажет лицо, но за деньги. Для этого звезда создала закрытый телеграм-канал, вход в который стоит 1300 рублей. Однако позже поклонники увидели кумира абсолютно бесплатно в ее социальных сетях.

Виктория Боня опубликовала в сети видео, как и обычно в очках, главная интрига заключалась в разрезе глаз девушки. Но в этот раз фанаты смогли разглядеть ее лицо полностью, даже через очки, так как девушка выбрала неудачный ракурс для съемки.

На кадрах отчетливо видно лицо телеведущей, у которой практически полностью спал отек.