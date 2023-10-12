Терапевт рассказал о безопасном способе сбить высокую температуру

По словам специалиста, справиться с жаром поможет обильное питье и холодные компрессы.

Врач-терапевт, кардиолог, эндокринолог Алексей Жито рассказал, что сбить температуру можно и без помощи жаропонижающих таблеток. По его словам, важно пить больше жидкости, а также делать холодные компрессы. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на «Доктор Питер».

Кроме того, специалист посоветовала регулярно проветривать комнату и чаще спать. Все это поможет сбить температуру на некоторое время, подчеркнул медик.

Однако, если симптомы все еще сохраняются и самочувствие становится только хуже, то необходимо срочно обратиться к врачу, добавил он.

Напомним, терапевт Заславская предупредила об опасности хронической усталости.