У самолета, севшего в поле под Новосибирском, установят генераторы

Ровно месяц назад, 12 сентября, на поле Убинского района Новосибирской области произошла нештатная посадка Airbus A320, летевшего по маршруту Сочи-Омск.

Инцидент произошел из-за отказа гидравлической системы, и пилоты приняли решение отправиться в Новосибирск, где были более длинные взлетно-посадочные полосы. Однако топлива хватило только до аэропорта, и самолет был вынужден совершить посадку среди пшеничных полей. Об этом пишет «АиФ-Новосибирск».

Спустя месяц Airbus A320 все еще стоит на месте посадки. Решение о перевозке самолета обсуждали в первые недели после посадки. Однако в настоящее время авиакомпания «Уральские авиалинии» рассматривает вариант с взлетом непосредственно с поля. Для этой цели полосу планируют выровнять с помощью гредера.

Глава Убинского района Олег Конюк сообщил, что специалисты авиакомпании уже завершили проверку. Ожидается, что после прихода морозов авиакомпания попытается вывезти самолет.

Точная дата взлета Airbus A320 пока неизвестна. Она зависит от погодных условий.

Ранее Сиб.фм сообщал, что билеты на концерт Полины Гагариной в Новосибирске подорожали до 15 тысяч рублей.