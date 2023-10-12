В Минприроды заявили, что слухи об опасности медведей в Новосибирской области преувеличены

Численность животных в регионе остается стабильной.

В Новосибирской области развеяли слухи о возможной опасности со стороны медведей. Министр природных ресурсов и экологии региона Евгений Шестернин заявил, что численность медведей остается стабильной.

В прошлом году выдали 247 разрешений на добычу и регулирование медведей. 97 животных добыли и отрегулировали, сказал министр. Он отметил, что отстрел медведей не влияет на их численность.

В этом году выдали 180 разрешений. И оценить ситуацию пока не получится, сказал министр.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые перечислили продукты, вызывающие сильную зависимость.