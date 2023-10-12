В МОК отстранили Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления

Международный Олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления.

В комитете заявили, что включение представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав российского Олимпийского комитета нарушает олимпийскую хартию. Они отметили, что Олимпийский комитет России не может получать финансирование от международного комитета и выполнять функции национального Олимпийского комитета.

К тому МОК оставил за собой право принимать российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже в нейтральном статусе или нет. Временных рамок для принятия решения по допуску российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже нет.

Ранее Сиб.фм сообщал, что УЕФА передумали допускать к международным турнирам юношеские российские сборные по футболу.