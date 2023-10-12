В НОВАТе артисты Большого театра с аншлагом выступили на закрытом показе балета «Щелкунчик»

В Новосибирске прошёл предпремьерный показ балета «Щелкунчик».

По информации корреспондента Сиб.фм, который 12 октября посетил закрытый показ балета «Щелкунчик», на спектакль приглашены журналисты и представители культурной среды города. На сцене НОВАТа показали красочный балет по произведению Петра Чайковского.



Как сообщили в НОВАТе, премьера спектакля состоится 13 октября.

Звёздные гости из Большого театра – заслуженные артисты России Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов – исполнят партии Мари и Щелкунчика-принца 13 и 15 числа. А прима-балерина и премьер балетной труппы НОВАТа Ксения Захарова и Евгений Басалюк выйдут на большую сцену НОВАТа в главных партиях 14 октября.

«Щелкунчик» — самая знаменитая сказка балетной сцены. Гениальная музыка Чайковского не дает усомниться в том, что деревянная кукла может превратиться в благородного и прекрасного принца. Голливудский размах декораций великого сценографа Эцио Фриджерио и красота костюмов Франки Скуарчапино, выполненных специально для новосибирской постановки, в сочетании с классической хореографией Василия Вайнонена сделали этот балет украшением репертуара НОВАТа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что билеты на концерт Полины Гагариной в Новосибирске подорожали до 15 тысяч рублей.