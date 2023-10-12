В Новосибирске болельщицы смогут провериться на рак груди на «Сибирь-Арене»

В Новосибирске перед матчем «Сибирь»-«Металлург» болельщицы смогут пройти маммографию и получить консультацию врача.

В Новосибирске перед матчем ХК клуба «Сибирь» с магнитогорским «Металлургом», который пройдет 13 октября, болельщицы смогут провериться на рак груди. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

В ведомстве пояснили, что 13 числа пройдет акция по раннему выявлению рака груди. Девушки смогут пройти маммографию и получить консультацию у специалиста на стадионе «Сибирь-Арена».

С 14:00 до 19:00 на парковке будет работать мобильный маммограф. С 17:30 до 19:20 у главной сцены будет проходить скрининг по выявлению онкологических заболеваний и будет принимать врач-дерматолог.

Кроме этого, в 19:00 главный онколог области Сергей Фурсов выступит с открытым микрофоном.

Отметим, что акция «Розовый октябрь» посвящена Всемирному Дню борьбы с раком молочной железы. ХК «Сибирь» инициировал провести эту акцию на стадионе.

В честь этой акции хоккейный клуб даже изменил дизайн хлопушек – они будут выполнены в розовой и фиолетовой гамме.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске ХК «Сибирь» проиграл «Трактору» на «Сибирь-Арене».