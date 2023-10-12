В Новосибирске экономист Орлов ждёт роста цен на крупы, сахар и алкоголь

Крупы, сахар и алкоголь могут подорожать в Новосибирске.

В Новосибирске крупы, сахар и алкоголь могут подорожать в октябре 2023 года. Об этом экономист Алексей Орлов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, увеличение цен коснётся четырёх категорий товаров: крупы, алкоголь, газированные напитки и сахар. Причина повышения стоимости — сезонный характер и увеличение стоимости сырья.

Прогнозы показывают, что крупы подорожают на 5%. Среди них — гречка, рис, киноа, овсянка и перловка. Экономист рекомендует не скупать эти товары, потому что может возникнуть искусственный дефицит. Цены на вино поднимутся на 2–3%.

Однако в этом месяце снизятся цены на свинину, курицу, соль и рыбу.

Напомним, что в Новосибирской области подешевел бензин и дизель после длительного периода роста.