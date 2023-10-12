В Новосибирске фура сбила насмерть женщину на пешеходном переходе

Под Новосибирском, на дороге, которая ведёт в Толмачёво, сбили женщину насмерть – инцидент произошёл рано утром.

Рано утром четверга, 12 сентября, на Толмачёвском шоссе сбили женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Об этом очевидцы сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«По словам читателя, женщина от полученных травм скончалась на месте аварии»,

- говорится в посте в «ВК».

Как отмечают в комментариях другие участники дискуссии, на этот небезопасный переход они жалуются с 2018 года. Пол словам местных жителей, здесь всегда с большой скоростью носятся фуры, а власти не реагируют на требование обезопасить «зебру» ограничителями.

Напомним, также, что вчера, 11 октября, смертельное ДТП произошла на трассе «Барнаул-Новосибирск»: там погиб 24-летний водитель "Дэу Матиз" после встречи с "Тойотой".