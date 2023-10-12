В Новосибирске массово закрываются аптеки

Жители Новосибирска жалуются на массовое закрытие аптек в городе.

В Новосибирске люди пожаловались на то, что в городе массово закрываются аптеки. Об этом сообщает infopro54.ru. Десять филиалов «Аптека от склада» прекратили свою работу. В их числе аптеки на улицах Горского, Фадеева, Стрижа, Куприна, Снежиной, Высоцкого, Петухова, Учительской, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук.

Ранее в городе работали 26 таких аптек. Они закрылись из-за недосточного количества медикаментов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске обнаружили нарушения при выдаче согласия на строительство дорог.