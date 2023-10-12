В Новосибирске обновится парк трамваев к 2026 году

В Новосибирске планируют к 2026 обновить парк трамваем.

Российско-белорусский холдинг "БКМ Сибирь" планирует помочь в обновлении трамвайного парка в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В рамках сотрудничества между "Белкоммунмашем" и "БКМ Сибирь" был подписан меморандум, согласно которому в 2024 году город получит 10 новых вагонов, а в 2025-2026 годах по 20 вагонов в год.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, программа на текущий год предусматривает создание 10 вагонов в старом кузове, которая будет выполнена до конца декабря. Затем планируется начать программу по созданию 10 новых трамвайных вагонов с новым дизайном. Несмотря на увеличение затрат, в последующие годы планируется производить по 20 вагонов, чтобы завершить программу обновления трамвайного парка Новосибирска в ближайшие три-четыре года.

На данный момент в трамвайном парке Новосибирска находится 168 пассажирских вагонов, из которых 123 находятся в эксплуатации, а остальные ожидают ремонта или модернизации.



Как ранее писал Сиб.фм, Беларусь обещает доставить 120 троллейбусов в Новосибирск к 2024 году.