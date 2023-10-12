В Новосибирске откроют пятый кабинет здоровья в Дзержинском районе

Сегодня, 12 октября, в Дзержинском районе Новосибирска открывается пятый по счёту кабинет здоровья — чиновники приглашают всех желающих.

Информация об открытии кабинета здоровья в Дзержинском районе Новосибирска появилась на сайте администрации. В кабинете здоровья, который расположен по адресу проспект Дзержинского,79 ждут тех, кто хочет изучить здоровый образ жизни, как в теории, так и на практике.

Этот кабинет здоровья станет пятым по счёту. Проект реализует новосибирское отделение Российского Красного Креста реализует этот социальный проект при поддержке мэрии.

В таких кабинетах здоровья есть специальные массажёры и тренажёры. Кроме того, пенсионеры могут здесь встретиться и пообщаться в комфортной обстановке. В таком пространстве запланированы тренировки, теннисные турниры и йога. Здесь же можно получить консультацию психолога, будут проводиться уроки шитья, рисования и компьютерной грамотности.

Сегодня, 12 октября, в кабинете здоровья запланировано первое занятие, которое начнётся в 15.00. Урок продлится два часа и будет посвящён суставной гимнастке, оказанию первой медицинской помощи, а также тренировке памяти и внимания.

Также напомним, что с начала октября в Новосибирске возобновила работу «Школа здоровья», уроки которой для пенсионеров проходят в библиотеке им. В. Бианки по адресу: ул. 9-й Гвардейской Дивизии.