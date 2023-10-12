В Новосибирске произошло смертельное ДТП в Ленинском районе

В результате ДТП погиб пешеход.

В Новосибирске в Ленинском районе произошло смертельное ДТП. В результате, погиб пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.

По предварительной информации, в 7 часов утра водитель ВАЗ 2131, двигаясь по улице Толмачевская со стороны улицы Хилокская, наехал на женщину, которая переходила проезжую часть.

«В результате ДТП пешеход-женщина получила травмы не совместимые с жизнью. На месте происшествия работает наряд ДПС, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

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