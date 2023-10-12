В Новосибирске резко похолодало до +7 градусов

В Новосибирск после «бабьего лета» пришло похолодание: дневные температуры опустились до + 7 градусов, а по вечерам будет подниматься сильный ветер.

В Западно-Сибирском гидрометцентре сообщают о понижении дневной температуры в четверг, 12 октября. Дневные температуры опустились до + 7 градусов.

«12 октября в первой половине дня ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха +7, +9 С», — говорится в сообщении Западно-Сибирского УГМС.

Напомним, уже в начале недели синоптики называли среду, 11 октября, последним днём «бабьего лета». Теперь ночные температуры составят +3...+4 градуса.

Ещё через неделю ночные показатели перевалят через нулевые отметки. Также синоптики обещают первый снег уже во второй декаде октября. Впрочем, в сентябре его прогнозировали даже на начало октября.