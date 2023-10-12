В Новосибирске собрали кровь для девочки, которую одноклассница порезала канцелярским ножом

В Новосибирске меньше чем за сутки собрали кровь для девочки, которую одноклассница порезала канцелярским ножом. Об этом сообщает Mash Siberia.

В начале октября Альбина (имена изменили) пригласила Аню погулять в лесу посёлка Кудряшовский. Первая начала наносить девочке удары ножом, а потом уехала. Пострадавшая рассказала, что обидчица завидовала ей.

Аня потеряла много крови. Запасы у врачей законились и они обратились к людям. Необходимое количество собрали всего за несколько часов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что у самолета, севшего в поле под Новосибирском, установят генераторы.