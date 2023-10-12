В Новосибирске стали известны подробности гибели женщины на Толмачёвском шоссе

Утром 12 октября на Толмачёвском шоссе в Новосибирске погибла 44-летняя женщина – автоинспекторы установили, что она переходила дорогу не по пешеходному переходу.

В 7.20 в четверг, 12 сентября, на Толмачёвском шоссе сбили женщину. Очевидцы утверждали в паблике «АСТ-54», что она переходила дорогу по «зебре», однако автоинспекторы утверждают обратное. 60-летний водитель «Жигулей» не успел вовремя среагировать.

«Водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2131», двигался по улице Толмачевская, со стороны улицы Хилокская, в сторону Толмачево и в пути следования, напротив дома 33/1 по улице Толмачевская, совершил наезд на пешехода», — говорится в сообщении ГИБДД Новосибирска.

В Госавтоинспекции утверждают, что женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Травмы пострадавшей были несовместимы с жизнью.

«На месте происшествия работает наряд ДПС, следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия»,

- добавили в ГИБДД.

Между тем, местные жители сообщили, что на этот пешеходный переход жалуются с 2018 года, но за пять лет его так и не сделали безопасным.