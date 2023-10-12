В Новосибирске выпустят низкопольные трамваи с кондиционерами

Мэрия Новосибирска заключила контракт с «Белкоммунмаш»: в 2024 году в столице Сибири будут собирать низкопольные трамваи с кондиционерами.

Об этом в своём Телеграм-канале рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Выпускать новые трамваи будет предприятие «БКМ Сибирь».

Соглашение удалось достигнуть после четырёхдневного визита в Минск делегации из Новосибирска. В ходе переговоров достигнута договорённость, что «Белкоммунмаш» начнёт поставлять усовершенствованные корпуса для трамваев к следующему году.

В первом квартале 2024-го с конвейера спустится первый вагон в обновлённом дизайне. За год на линию выйдут порядка 10 обновлённых составов, а в дальнейшем их число увеличат до 60.

Напомним, ранее, в сентябре прошло выездное совещание Анатолия Локтя и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, где было принято решение о закупке новых единиц горэлектротранспорта.