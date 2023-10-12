В Новосибирской области маму умершей в больнице девочки не пустили в приёмную президента России

Ей предложили писать жалобу не президенту, а губернатору.

Второй год подряд многодетная мать из Купино Вера Зебницкая-Шишова пытается привлечь к ответственности врачей Центральной районной больницы (ЦРБ) после трагической смерти ее дочери Ангелины. Девочка поставили прививку, после чего у нее начались серьезные проблемы со здоровьем и она умерла.

В итоге правоохранители возбудили уголовное дело. Расследование взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Однако, несмотря на проведенные допросы и проверки в больнице, связь между действиями врачей и смертью Ангелины так и не установили.

Вера настаивает на проведении более тщательного расследования. Однако, когда она попыталась обратиться к мобильной приемной президента России Владимира Путина, ей не разрешили войти в автомобиль этой приемной. Вместо этого ей предложили написать жалобу губернатору Новосибирской области.

Жители Купино отмечают, что ранее не было информации о работе мобильной приемной в районе, и многие узнали о ее деятельности уже на месте. Ресурсы администрации Купинского района или сайт Кремля также не предоставили анонсы работы мобильной приемной на указанную дату.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске произошел конфликт из-за оставленной сумки в туалете ТЦ.