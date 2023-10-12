В Новосибирской области повторно разыграют разрешения на добычу косули

Разрешения на добычу косули снова разыграют в Новосибирской области.

12 октября в Новосибирской области ещё раз разыграют разрешения на добычу сибирской косули. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии региона.

«Процедура осуществляется путем обращения к соответствующей функции подсистемы "Охота" государственной информационной системы Новосибирской области "Межведомственная автоматизированная информационная система", использующей генератор случайных чисел», — говорится в сообщении.

Повторное распределение разрешений проведёт специальная комиссия из сотрудников министерства, членов общественного совета при министерстве и депутатов Заксобрания НСО.

С помощью рандомайзера распределят 39 разрешений на добычу сибирской косули, неполученных в течение 10 дней с начала срока сезона охоты.

Напомним, что в Новосибирской области на трассе рядом с селом Гусиный брод водитель насмерть сбил косулю.