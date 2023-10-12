В Новосибирской области ужесточили наказание за незаконный сбор растений из Красной книги

Закон об ужесточении ответственности за незаконный сбор и продажу растений и грибов, занесенных в Красную книгу, вступил в силу.

Сегодня, 12 октября, в России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за незаконный сбор и продажу растений и грибов, включенных в Красную книгу. Нарушителям грозит штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 9 лет.

К ответственности привлекут тех, кто умышленно нарушил закон. Основное внимание уделяется тем случаям, когда редкие растения уничтожили или повредили «с прямым умыслом, а не по неосторожности». Случайно сорванное краснокнижное растение не подпадает под уголовную ответственность.

Список растений, сбор которых подпадает под уголовное наказание, ограничен. Он включает в себя такие виды, как женьшень настоящий, родиола розовая и гриб рядовка мацутакэ.

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