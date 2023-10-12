Возбуждено уголовное дело из-за гибели 11 тысяч окуней в Бердском заливе

В результате загрязнения водоёма в Новосибирской области погибли 11 тысяч рыб.

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело из-за загрязнения Бердского залива, сообщила прокуратура региона.

По данным ведомства, неизвестное лицо загрязнило поверхностные воды реки, которая впадает в Бердский залив, что привело к гибели 11 440 экземпляров пресноводного окуня и значительному ущербу растительному миру и рыбным запасам.

Сумма затрат на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов, по информации прокуратуры, составила более 86 тысяч рублей.

Напомним, на Ключ-Камышенском плато в Новосибирске часто стоит пелена густого дыма – об этом местные жители сообщили в соцсетях.

Поделиться своей бедой жители Ключ-Камышенского плато решили в социальной сети «ВКонтакте» в одноимённой группе. Они рассказали, что проблеме много лет, но её решением никто не занимается.