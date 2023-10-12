Врач Алмазов назвал быстрый способ избавиться от отека глаз после слез

Специалист рекомендует умыться холодной водой и аккуратно помассировать зону век.

Пластический хирург, кандидат медицинских наук Илья Алмазов рассказал в беседе с Pravda.Ru, что кожа вокруг глаз достаточно тонкая и поэтому быстро впитывает слезы, что приводит к явному отеку.

По словам специалиста, избавиться от синдрома заплаканных глаз можно при помощи легкого массажа век и холодной воды. Вдобавок можно воспользоваться охлажденными патчами или сосудосуживающими каплями для глаз.

«Необходимо восстановить водный баланс, поскольку накопление солей вокруг глаз может увеличить задержку жидкости, снова вызвав отечность. Чтобы препятствовать этому, нужно пить много воды», — добавил эксперт.

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