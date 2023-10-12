Житель Новосибирска с неразвитыми руками делает вдохновляющие кадры города

Житель Новосибирска Роман Акулов родился с синдромом фокомелии. При рождении его отдали в детский дом в Татарстане. После этого родители Романа развелись и исчезли из его жизни. Об этом пишут «Новосибирские новости».

Тем не менее, в 13 лет его усыновили, и он переехал в Новосибирск. Сейчас Роман учится в колледже и увлекается фотографией.

Роман благодарит свою приемную семью, которая также удочерила девочку. К тому же у семьи Романа есть еще две родные дочери. Все дети тесно общаются между собой.

Летом, когда родители живкт на море, Роман учиться. Он планирует поступить в вуз и найти работу в IT-сфере или заняться творческой профессией.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вылечили пенсионерку, похудевшую до 44 кг из-за поражения сосудов.